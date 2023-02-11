История переворачивается. В будущем Украина будет определять судьбу России — Кулеба

11 февраля, 02:08
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Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)

Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)

В будущем Украина, как часть Европы, будет определять судьбу России. Спустя триста лет история переворачивается с ног на голову.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, триста лет истории перевернутся вверх дном», — заявил Кулеба.

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По словам главы МИД Украины, в прошлом Российскую империю создали французы, немцы и украинцы. И теперь нужно совместно решить, что делать с ней дальше.

При этом в своем видеообращении он подчеркнул, что его мнение не является официальной позицией Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Евросоюз Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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