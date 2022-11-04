Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи странам, страдающим от продовольственного кризиса

4 ноября, 04:00
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский принял решение о создании рабочей группы по подготовке предложений по оказанию помощи странам, страдающим острым продовольственным кризисом.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября. Возглавил рабочую группу руководитель ОП Андрей Ермак. В ее состав вошли представители ОП, Кабинета министров и отдельных госучреждений.

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Кроме того, туда будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.

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«Согласно указу, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции странам, страдающим острым продовольственным кризисом», — отметили в Офисе президента.

Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким странам.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Зерно Продовольствие Цены на продовольствие Война в Украине Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины экспорт зерна

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