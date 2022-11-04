Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи странам, страдающим от продовольственного кризиса
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)
Президент Владимир Зеленский принял решение о создании рабочей группы по подготовке предложений по оказанию помощи странам, страдающим острым продовольственным кризисом.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Соответствующий указ глава государства подписал 3 ноября. Возглавил рабочую группу руководитель ОП Андрей Ермак. В ее состав вошли представители ОП, Кабинета министров и отдельных госучреждений.
Кроме того, туда будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению определенных для группы задач.
«Согласно указу, рабочая группа должна наработать и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции странам, страдающим острым продовольственным кризисом», — отметили в Офисе президента.
Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким странам.