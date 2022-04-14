США будут давать Украине разведданные для поражения целей в Крыму и на Донбассе — WSJ 14 апреля, 06:33 Цей матеріал також доступний українською Украина будет получать разведданные США по потенциальным целям в Крыму и на Донбассе (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Соединенные Штаты будут предоставлять Украине разведовательные данные для поражения целей в оккупированных Россией Крыму и на Донбассе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.



По информации издания, это является частью изменений в поддержке Киева со стороны США, ведь ранее Соединенные Штаты не предоставляли данные о целях на тех территориях, которые Москва оккупировала в 2014 году, чтобы не позволить Киеву предпринять наступательные действия для их возвращения.

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Согласно источнику, из-за того, что РФ сосредоточила наступление на востоке Украины, администрация Джо Байдена решила активизировать обмен разведданными, чтобы помочь Киеву лучше определить, как российские военные планируют атаку, и позволить ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием на оккупированных частях страны.

Вместе с тем, уточняется, что США будут воздерживаться от предоставления разведданных, которые позволили бы Украине нанести удар по целям на территории РФ в соответствии с новой политикой — ограничением, наложенном Вашингтоном для снижения риска расширения боевых действий.

Министр обороны Ллойд Остин упомянул о предстоящих изменениях в обмене разведданными в своем выступлении перед сенатским комитетом по вооруженным силам, сообщив законодателям, что администрация Байдена планирует выпустить обновленные инструкции.

Ранее президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи на 800 млн долларов будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

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