Украина будет настаивать. Что даст стране международный статус Керченского пролива Сегодня, 18:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Pavel Rebrov/File Photo 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива ФСБ РФ незаконно захватило украинские суда и моряков REUTERS/Pavel Rebrov/File Photo

Украина будет настаивать на изменении статуса Керченского пролива. Сейчас он имеет статус внутреннего, но правительство намерено изменить его на международный.

Об этом эфире Радио НВ сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она подчеркнула, что это может снять очень многие вопросы, в частности, избежать спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего.

Важно обеспечить определение международного статуса Керченского пролива

«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют. И правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерацией статуса Керченского пролива как внутреннего пролива. А вообще они сейчас дошли в своей риторике до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе. Поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже», – отметила Зеркаль.

Зеркаль также сообщила, что Украина и в дальнейшем будет использовать все возможные инструменты, чтобы освободить пленных украинских моряков. В частности, если Россия не выполнит условий Международного трибунала по морскому праву, наше государство поставит вопрос невыполнения приказа и потребует дальнейших санкций.

Заместитель министра МИД сообщила, что также есть большое количество опций, которые можно использовать. Зеркаль подчеркнула, что Министерство иностранных дел Украины готовит дипломатическую ноту в Российскую Федерацию, которую в понедельник, 27 мая, направят в МИД России. В ней говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли и когда украинские консулы могут забрать украинских моряков.

Кроме того, сегодня МИД Украины обратится к зарубежным партнерам и призовет всех министров иностранных дел обратиться в Москву с требованием выполнить решение международного трибунала.

Изменить статус вполне реально

Изменить статус Керченского пролива вполне реально, этот вопрос можно решить в международном суде, отметил в интервью НВ президент коллегии юристов по морскому праву Денис Рабомизо.

Такие изменения скажутся на отношениях между Украиной и Россией по акватории Азовского моря

Он отметил, если это произойдет, проливом беспрепятственно смогут курсировать военные корабли. Рабомизо подчеркнул, что такие изменения также скажутся на правоотношениях между Украиной и Россией по вопросу акватории Азовского моря.

«С точки зрения Конвенции по морскому праву 1972 года, если пролив будет иметь статус международного, и Азовское море не будет считаться исторически морем двух государств, это первое. Вторых, здесь устанавливается мирный проход через проливы, соответственно другие корабли могут свободно пересекать Керченский пролив без каких-либо препятствий. Это будет такой же статус, как статус проливов Гибралтар, Босфор и турецких проливов», – отметил Рабомизо.

В 2003 году две стороны подписали Соглашение о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и Керченском проливе. Согласно документу, Азовское море признали внутренним морем обоих государств. На основе этого решения Россия имеет право проводить задержки и обыски украинских судов.

Стратегия РФ

Даже после изменения статуса Керченского пролива вряд ли можно ожидать, что Москва будет придерживаться международного права и изменит свою стратегию поведения. Такое мнение в интервью НВ выразил военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий.

Украинские моряки, которых задержали в ноябре, не нарушали международное право

Он отметил, что украинские моряки, которых задержали в ноябре, не нарушали международное право. Однако это не помешало России спровоцировать конфликт.

«Если Россия скажет: нет, это наше соглашение двусторонних отношений, то ничего не изменится. Они признают только те сделки, которые им выгодны. Те соглашения, которые им не выгодны, они говорят: нет, это не так. Россия сама нарушает. Последний пример – ноябрь прошлого года, когда были задержаны катера. Юридически имели все права, все могли делать, но всем нужна была провокация и все», – отметил Заблоцкий.

25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов было 24 военнослужащих, некоторые из которых получили огнестрельные ранения. ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» при прохождении в «закрытую акваторию территориального моря России». В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Россия нарушает соглашения с Украиной

Необходимость изменения статуса обусловлено тем, что Россия нарушает двусторонние соглашения с Украиной, отметил в интервью НВ представитель парламентского комитета по иностранным делам Владимир Арьев.

Украина может ставить вопрос об изменении статуса пролива

Он добавил, что в случае таких изменений, теоретически в пролив могли бы зайти корабли НАТО, или другие суда третьей стороны. Однако следует ожидать, что Кремль будет пытаться помешать таким процессам.

«Между Украиной и Россией давно были заключены соглашения о том, что Азовское море, Керченский пролив являются водами общего пользования. Но с учетом того, что сегодня эти соглашения поставлены под сомнение односторонними агрессивными и незаконными действиями России, очевидно Украина может ставить вопрос об изменении этого статуса, что не даст России возможность единолично распоряжаться в этих водах так, как она считает нужным», – отметил Арьев.