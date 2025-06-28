Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции Fair Play, посвященной усилению санкционного давления на российского агрессора, передает Интерфакс-Украина.

По словам дипломата, Киев внимательно отслеживает динамику роста товарооборота между Россией и рядом стран, в частности в Центральной Азии. В ряде случаев зафиксирован прирост поставок продукции двойного назначения, которая может использоваться в производстве военной техники РФ.

«Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров — стран, которые больше всего потребляют российскую нефть. Их не так много. При этом активно используется так называемый „теневой флот“. В ближайшее время мы инициируем соответствующие санкционные шаги», — подчеркнул Сибига.

Украинская сторона также призывает союзников усилить контроль за обходом ограничений через страны-посредники и укрепить механизмы проверки цепей поставок, которые могут способствовать военно-промышленному комплексу государства-агрессора.