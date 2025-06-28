Украина инициирует санкции против крупнейших покупателей российской нефти — МИД
Андрей Сибига ответил на заявления Владимира Путина (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Украина готовит санкционные инициативы в отношении государств, которые являются крупнейшими потребителями российской нефти.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время конференции Fair Play, посвященной усилению санкционного давления на российского агрессора, передает Интерфакс-Украина.
По словам дипломата, Киев внимательно отслеживает динамику роста товарооборота между Россией и рядом стран, в частности в Центральной Азии. В ряде случаев зафиксирован прирост поставок продукции двойного назначения, которая может использоваться в производстве военной техники РФ.
«Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров — стран, которые больше всего потребляют российскую нефть. Их не так много. При этом активно используется так называемый „теневой флот“. В ближайшее время мы инициируем соответствующие санкционные шаги», — подчеркнул Сибига.
Украинская сторона также призывает союзников усилить контроль за обходом ограничений через страны-посредники и укрепить механизмы проверки цепей поставок, которые могут способствовать военно-промышленному комплексу государства-агрессора.