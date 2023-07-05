Украина и еще три страны подали в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый самолет МАУ

5 июля, 14:20
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Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Украина, Канада, Великобритания и Швеция подали иск против Ирана в Международный суд ООН из-за уничтожения Тегераном 8 января 2020 года самолета рейса PS752.

Об этом суд сообщил в среду, 5 июля.

В заявлении страны говорится, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции, сбив самолет Международных авиалиний Украины после вылета из Тегерана.

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«По мнению заявителей, Иран не принял всех возможных мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, включая уничтожение рейса PS752. Потом также не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование в соответствии с международным правом», — сказано в пресс-релизе.

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Самолет Boeing 737−800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, ошибочно спутавшие его с враждебной целью. Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Согласно записи, первая из них нанесла самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты пытались контролировать полет, однако вторая уничтожила воздушное судно.

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Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежной компенсации.

Обвинения в причастности к уничтожению самолета МАУ выдвинули десятым иранским чиновникам, чьи имена и должности Тегеран не раскрывал.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания МАУ Иран Канада Швеция Авиакатастрофа Boeing 737-800 в Иране

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