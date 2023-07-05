Украина и еще три страны подали в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый самолет МАУ 5 июля, 14:20 Самолет рейса PS752 был сбит возле Тегерана 8 января 2020 года (Фото:ГСЧС)

Украина, Канада, Великобритания и Швеция подали иск против Ирана в Международный суд ООН из-за уничтожения Тегераном 8 января 2020 года самолета рейса PS752.



Об этом суд сообщил в среду, 5 июля.

В заявлении страны говорится, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции, сбив самолет Международных авиалиний Украины после вылета из Тегерана.

Видео дня

«По мнению заявителей, Иран не принял всех возможных мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, включая уничтожение рейса PS752. Потом также не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование в соответствии с международным правом», — сказано в пресс-релизе.

Самолет Boeing 737−800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, ошибочно спутавшие его с враждебной целью. Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и катастрофа произошла из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Согласно записи, первая из них нанесла самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты пытались контролировать полет, однако вторая уничтожила воздушное судно.

Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежной компенсации.

Обвинения в причастности к уничтожению самолета МАУ выдвинули десятым иранским чиновникам, чьи имена и должности Тегеран не раскрывал.