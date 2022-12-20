Контраст с атаками РФ. Способность украинских сил поражать цели на расстоянии 700 км изумила российское начальство — политолог 20 декабря, 16:28 Авиабаза Энгельс в Саратове, 4 декабря (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Политолог и профессор Института исследования мира в Осло Павел Баев в колонке для НВ рассказал о том, что споособность украинских сил поражать цели на расстоянии 700 км изумила российское начальство и спрогнозировал, чем Кремль попытается ответить на эти атаки.



Баев напомнил, что 5 декабря два украинских удара по российским авиабазам в глубине российской территории и вдали от линии фронта вызвали болезненный шок для российских войск. По его словам, эти удары «могли означать дальнейшую мутацию, если не эскалацию войны».



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«Каждый раз, когда украинские силы наносят дальний высокоточный удар — начиная с затонувшего крейсера Москва и заканчивая авиабазой в Саках в Крыму или массированной атакой воздушных и морских беспилотников на Севастополь — Россия оказывается неготовой к этому и изо всех сил пытается дать ответ», — отметил политолог.

Реакцией на удары 5 декабря Баев называет попытку нанести ответный удар по украинской энергетической инфраструктуре. При этом он констатирует, что сила этой операции была немного ниже шести предыдущих ракетных ударов, стартовавших 10 октября, «и она, конечно, не стала неожиданным сюрпризом для украинской системы противоракетной обороны».

По словам политолога, материальный ущерб от украинских ударов по авиабазе Энгельс в Саратовской области и авиабазе Дягилево в Рязанской области был ограниченным (на авиабазе Энгельс был поврежден один бомбардировщик Ту-95МС, а на авиабазе Дягилево — один бомбардировщик Ту-22М).

При этом Баев подчеркивает, что способность украинских сил поражать цели на расстоянии 700 км от места пуска поистине изумила российское начальство и привела в бешенство «военно-патриотических» блогеров, сетующих на невнимательность и беспомощность российской ПВО.

«Российские официальные источники быстро пояснили, что удары наносили старые советские беспилотники Ту-141 Стриж, предназначенные для ведения разведки и рекогносцировки, но недавно модернизированные для перевозки небольшой боеголовки, которых в Украине осталось лишь несколько десятков. Киев не подтвердил эти данные, но ему удалось — помимо получения ударных беспилотников Bayraktar TB2 из Турции и барражирующих боеприпасов Switchblade 300 из США — произвести несколько собственных систем дальнего действия, несмотря на многочисленные российские ракетные удары по его промышленным объектам», — напомнил он.

Политолог подчеркнул, что по контрасту с неизбирательными атаками России на украинскую гражданскую инфраструктуру и жилые районы украинское командование тщательно наносит удары по военным базам и объектам на территории России.

Баев назвал еще один пример такой атаки ВСУ — атака на аэродром Халино под Курском, где 6 декабря был обстрелян склад горючего, который был гражданским объектом, но с начала войны используется только в военных целях.

«Что особенно важно в ударе по авиабазе Энгельс, так это тот факт, что это крупный объект российской стратегической авиации, и поэтому многие московские обозреватели подчеркивали, что это первое в истории прямое попадание в ключевой элемент стратегической триады, имеющей ключевое значение для национальной безопасности», — добавил он.

Политолог написал, что базирующиеся в Энгельсе эскадрильи бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 постоянно используются для запуска крылатых ракет по территории Украины с безопасного расстояния — как правило, над Каспийским морем, которое скрывает осечки ракет, — и это делает базу законной целью украинского возмездия.

«Отстаивая право атаковать военные объекты в каждом регионе РФ, украинское командование избегает создания каких-либо угроз для Беларуси, несмотря на то, что на территории Минска дислоцирована значительная группировка российских войск», — констатировал также Баев.

Он напомнил о визите министра обороны России Сергея Шойгу в начале декабря к президенту Беларуси Александру Лукашенко и совместных учениях белорусских и российских войск в свете чего «Украина должна готовиться к возможному новому удару с севера».

Однако, по словам политолога, Украина проявляет сдержанность, «отмечая, что с белорусской территории не было запущено ни одной ракеты Искандер, даже если ее воздушное пространство было использовано российскими бомбардировщиками для кросс-пограничных ракетных ударов».

Він нагадав про візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу на початку грудня до президента Білорусі Олександра Лукашенка та спільних навчань білоруських і російських військ у світлі чого «Україна має готуватися до можливого нового удару з півночі».

Он отметил, что в последние месяцы основным содержанием сотрудничества России с Ираном стало стали поставки беспилотников Shahed-136, которые дополняли российские ракетные удары и совершали роевые удары.

«Эффективность этих атак резко снизилась, так как Украина развернула специальные группы охотников за дронами. В результате одна только Одесса, к которой беспилотники, запущенные из Крыма, могут приближаться по морю, в последние дни понесла значительный ущерб», — отметил политолог.

Баев напомнил, что РФ не только нуждается в новых партиях беспилотников, но и хочет импортировать из Ирана баллистические ракеты средней дальности, так как испытывает дефицит Искандеров.

При этом остается открытым вопрос относительно российских товаров и услуг, которые будут предоставлены в обмен на это оружие.

«Одно из предложений заключалось в увеличении экспорта природного газа, так как объемы прокачки в Европу резко сократились, но Узбекистан отверг путинский план „газового альянса“, да и Казахстан далеко не в восторге от этого транзитного маршрута», — пишет политолог.

При этом, по словам Баева, Тегеран хочет от Москвы системы вооружений, которые он не может производить, включая вертолеты, зенитные и противокорабельные ракеты, и Кремль оценивает такие варианты на фоне возможной жесткой реакции Саудовской Аравии и Израиля.

«Отрицания не могут обеспечить секретность этих приготовлений, поэтому США и другие члены западной коалиции корректируют режим санкций, чтобы предотвратить опасное расширение торговли оружием между двумя государствами-изгоями», — отметил он.

Политолог также обратил внимание на то, что постеппенно ослабевает обеспокоенность Запада по поводу возможных непропорциональных действий Москвы в ответ на украинские дальние удары, так как у российских сил мало вариантов для ответного удара.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин серьезно скомпрометировал территориальную целостность России, незаконно «аннексировав» четыре украинские области, чтобы усилить внутреннюю поддержку «специальной военной операции».

«Теперь Москва не может утверждать, что украинский удар по военной цели в Курской области чем-то существенно отличается в вопросах национальной безопасности от удара, например, по тыловым эшелонам ее войск, все еще пытающихся захватить Бахмут», — считает Баев.

Он также отметил, что сотрудничество с Ираном не может предоставить России возможности, которые наверняка подорвут волю Украины к сопротивлению агрессии Москвы и способны лишить украинские войска безопасных путей снабжения и районов для перегруппировки.