Израиль разрешил российскому судну с украинским зерном отплыть и заявил, что «было слишком поздно» — журналист
МИД Украины заблаговременно предупредили Израиль о российском судне с украденным зерном, но груз так и не был арестован (Фото: МИД Украины/Facebook)
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что российское судно с грузом украденного украинского зерна уже отплыло из порта Хайфы, поэтому задержать его невозможно.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в четверг, 16 апреля.
По его информации, Саар прислал текстовое сообщение украинскому коллеге Андрею Сибиге, в котором утверждал, что «уже слишком поздно» и судно покинуло Хайфу.
Равид в своей публикации в Х заявил, что Министерство иностранных дел Израиля знало о российском судне за две недели до его прибытия в порт Хайфы, и сослался на украинских чиновников, которые «четко дали Израилю понять, что требуют конфискации груза пшеницы».
В тот же день, 16 апреля, на сайте украинского МИД было опубликовано сообщение о том, что Украина «заблаговременно, в частности 23 марта, проинформировала израильских партнеров о судне ABINSK и возможном происхождении груза с временно оккупированных территорий Украины, а также отметила недопустимость импортных операций с такой продукцией». В МИД Украины отметили, что получили подтверждение относительно «надлежащего реагирования».
13 апреля журналистка проекта SeaKrime Центра Миротворец Екатерина Яресько заявила, что судно ABINSK, на котором Россия перевозила более 43 тысяч тонн пшеницы с временно оккупированных территорий Украины, приняли в израильском порту Хайфа.