МИД Украины заблаговременно предупредили Израиль о российском судне с украденным зерном, но груз так и не был арестован (Фото: МИД Украины/Facebook)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что российское судно с грузом украденного украинского зерна уже отплыло из порта Хайфы, поэтому задержать его невозможно.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в четверг, 16 апреля.

По его информации, Саар прислал текстовое сообщение украинскому коллеге Андрею Сибиге, в котором утверждал, что «уже слишком поздно» и судно покинуло Хайфу.

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Равид в своей публикации в Х заявил, что Министерство иностранных дел Израиля знало о российском судне за две недели до его прибытия в порт Хайфы, и сослался на украинских чиновников, которые «четко дали Израилю понять, что требуют конфискации груза пшеницы».

В тот же день, 16 апреля, на сайте украинского МИД было опубликовано сообщение о том, что Украина «заблаговременно, в частности 23 марта, проинформировала израильских партнеров о судне ABINSK и возможном происхождении груза с временно оккупированных территорий Украины, а также отметила недопустимость импортных операций с такой продукцией». В МИД Украины отметили, что получили подтверждение относительно «надлежащего реагирования».

Инфографика: NV

13 апреля журналистка проекта SeaKrime Центра Миротворец Екатерина Яресько заявила, что судно ABINSK, на котором Россия перевозила более 43 тысяч тонн пшеницы с временно оккупированных территорий Украины, приняли в израильском порту Хайфа.