МАГАТЭ продолжит считать ЗАЭС украинским объектом — Гросси 6 октября, 19:55 Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

МАГАТЭ продолжит считать временно оккупированную Запорожскую АЭС украинским объектом несмотря на указы российского диктатора Владимира Путина об «аннексии» атомной станции.

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Reuters.

«Это вопрос, который имеет отношение к международному праву… мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским», — сказал Гросси.

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Гросси в ближайшее время отправиться в Москву для переговоров, чтобы встретиться с российскими официальными лицами после визита в Киев.

5 октября Путин подписал «указ» о «передаче» временно захваченной оккупантами Запорожской АЭС в собственность страны-агрессора.

МИД Украины назвал указ Путина о «передаче» Запорожской АЭС РФ ничтожным, а в Энергоатоме ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России агонией страны-агрессора.