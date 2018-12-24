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Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан - CNN

Сегодня, 03:08
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США объявили о выводе своих войск из Сирии

Указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Представитель Министерства обороны США подтвердил телеканалу, что "указ по Сирии был подписан".

Второй источник CNN, сообщил, что указ подписал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

По данным телеканала, в указе сообщается, "как и когда будет осуществляться вывод американских войск из Сирии, но чиновник не предоставил никаких дополнительных подробностей операции".

Напомним, 19 декабря США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии. Также Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГ в Сирии без поддержки американской стороны.

Против решения Трампа выступили министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в международной коалиции по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгурк. Они объявили об отставке.

Теги:   Война в Сирии Исламское государство ИГИЛ Сирия США

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