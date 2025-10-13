Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер проводили прямые переговоры с представителями группировки ХАМАС, пытаясь заключить мирное соглашение по Газе, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что именно эта прямая встреча способствовала заключению соглашения. Одной из основных преград для достижения соглашения было опасение лидеров ХАМАС, что после освобождения заложников Израиль может возобновить боевые действия, говорится в материале.

Источник добавил, что для достижения соглашения Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были лично встретиться с лидерами ХАМАС и прямо заверить их, что президент Трамп не позволит возобновления войны, если группировка будет придерживаться условий соглашения.

За день до этого Трамп в частной беседе дал разрешение Уиткоффу и Кушнеру провести встречу с представителями ХАМАС, если это будет необходимо для достижения соглашения.

По данным источников, вечером 8 октября катарские посредники прибыли на виллу Уиткоффа в отеле Four Seasons в египетском Шарм-эль-Шейхе и сообщили, что переговоры зашли в тупик. Они спросили, готовы ли американские представители встретиться с членами ХАМАС.

Во время 45-минутной встречи Уиткофф заявил представителям ХАМАС, что заложники теперь являются больше бременем, чем выгодой для них. Он добавил, что пришло время перейти к первому этапу соглашения и вернуть людей домой с обеих сторон границы, пишет издание.

Один из лидеров ХАМАС, Халил Аль-Хайя, спросил, имеют ли Виткофф и Кушнер сообщение от Трампа.

«Сообщение президента Трампа заключается в том, что с вами будут обращаться справедливо, и он поддерживает все 20 пунктов своего мирного плана и обеспечит их выполнение», — ответил Уиткофф, по словам одного из источников.

После этого представители ХАМАС ушли на консультации с египетскими, катарскими и турецкими посредниками.

Через несколько минут глава египетской разведки Хасан Рашад вернулся с турецкими и катарскими коллегами и сообщил Уиткоффу и Кушнеру: «На основе только что проведенной встречи мы достигли соглашения», добавляет Axios.

Встреча в Шарм-эль-Шейхе была второй прямой встречей между администрацией Трампа и ХАМАС. В марте посланник США по вопросам заложников Адам Боэлер уже встречался с представителями ХАМАС в Дохе, пытаясь освободить американского заложника Эдана Александра и вернуть тела четырех других американцев, которых похитили боевики.

13 октября Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась. Также он выступил в израильском Кнессете после многочисленных благодарностей в его адрес со стороны премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и других политиков.

Группировка ХАМАС передала Красному Кресту всех 20 живых израильских заложников в обмен на более 2000 палестинских заключенных в рамках соглашения о завершении боевых действий и прекращении огня, которое начало действовать с 10 октября.