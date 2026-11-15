Российский диктатор Владимир Путин приветствует специального посланника США Стива Уиткоффа во время встречи в Кремле в Москве, 12 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

Столкнувшись с непреклонной позицией России относительно прекращения войны против Украины, специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер усугубили проблему, добавив вопрос об архитектуре безопасности Европы, что вызвало ликование у Кремля.

Об этом пишет Financial Times (FT), анализируя итоги переговоров на этой неделе.

Российский диктатор Владимир Путин давно требует устранить так называемые «коренные причины» войны. Одна из них — переплетение организаций, договоров и норм, лежащих в основе безопасности в Европе, которые, как утверждают в Москве, представляют угрозу ее суверенитету.

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В то же время европейские лидеры настаивают, что любое обсуждение мер безопасности должно состояться после прекращения огня в Украине. Принятие этого требования до мирных переговоров означало бы попадание в российскую ловушку.

Посланники президента США Дональда Трампа заявляют, что соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия Европы, и европейцы будут вовлечены в следующий раунд переговоров, однако Москва, как и раньше, относится к роли Европы враждебно, пишет FT.

«Они [Кушнер и Уиткофф] сыграли на руку Путину, и это только придаст ему смелости», — цитирует издание Джона Лоу из аналитического центра Nest Centre.

Упорное стремление России переписать порядок, сложившийся после Холодной войны, является отвлекающим маневром от ее незаконного вторжения в Украину, подчеркивается в статье.

Инициирование дискуссии об изменении архитектуры безопасности в Европе до перемирия в Украине предоставляет Москве дополнительные рычаги для противодействия долгосрочной финансовой и военной европейской поддержке ВСУ, а также потенциальному европейскому военному присутствию на украинской территории, пишет FT.

Кроме того, раскрытие «ящика Пандоры» «архитектуры безопасности» также может внести раздор в отношения между Европой и США в тот момент, когда Вашингтон готовится урезать свой вклад в европейскую оборону, а приверженность Трампа коллективной безопасности НАТО находится под сомнением.

Резюмируя, автор статьи констатирует, что европейцы обладают свободой воли. Сложно представить, чтобы Москва смогла навязать им демонтаж существующей системы безопасности. Но способна ли Россия еще больше ослабить приверженность Трампа НАТО — это уже другой вопрос.

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Требования России на переговорах в Абу-Даби — что известно

Немецкий таблоид Bild 13 ноября сообщил, что Россия на мирных переговорах требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также демилитаризации Одессы и Николаева.

Издание The New York Times писало, что страна-агрессор на мирных переговорах с Украиной и США возобновила свои требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО в 1997 году. Это означает вывод войск Североатлантического союза, включая Польшу и страны Балтии.

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждал, что Москва настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.

В свою очередь, Институт изучения войны отметил, что РФ готова допустить европейских должностных лиц к участию в мирных переговорах лишь для обсуждения новой архитектуры безопасности, а не для урегулирования войны в Украине.