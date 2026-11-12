Уиткофф после встречи с Путиным: Согласован новый раунд переговоров, к нему присоединится Европа

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с Путиным в Кремле, 12 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool via REUTERS)

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с Путиным в Москве . По словам Уиткоффа, стороны достигли прогресса и договорились о новой встрече, в которой примут участие и европейские представители.

Об этом он заявил в четверг, 12 ноября, в московском аэропорту Внуково перед вылетом, сообщает CNN.

«Думаю, прогресс есть. Люди не верили, что мы восстановим трехсторонний формат. Мы его восстановили. Мы назначили новую встречу», — сказал Уиткофф. По его словам, именно этого хочет президент Трамп.

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Уиткофф также подтвердил, что к следующим переговорам присоединятся европейцы. «Они — наши партнеры, и важно, чтобы они принимали участие», — подчеркнул спецпосланник. Дату и место новой встречи он не назвал.

Кушнер, в свою очередь, назвал обсуждение с Путиным очень содержательным и детальным. По его словам, оно поможет подготовиться к следующему многостороннему раунду переговоров.

Переговоры с Путиным и в Абу-Даби — что известно

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву после двухдневных переговоров в Абу-Даби, которые завершились без прорыва, но с договоренностью о масштабном обмене пленными. После переговоров Кушнер выражал надежду, что Путин согласится расширить формат и привлечь Европу.

Во время встречи в Кремле Путин, в частности, предложил организовать гуманитарную миссию по эвакуации гражданских лиц из Константиновки Донецкой области по примеру Олешек. В Офисе президента предположили, что Россия может использовать её для ротации войск.

После Москвы американские посланники должны встретиться с Зеленским в Дублине. Президент рассчитывает получить от них ответ России касательно обмена пленными, гарантий безопасности и перемирия в энергетике и на море.