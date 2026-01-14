Уиткофф и Кушнер уже встречались с Путиным в Москве в декабре 2025 года (Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют в ближайшее время посетить Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что встреча может состояться в этом месяце, но планы еще не утверждены окончательно. По данным агентства, на сроки встречи могут повлиять протесты в Иране.

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Представитель Белого дома заявил, что пока переговоры американских представителей с Путиным не запланированы. Кремль не ответил на запрос о комментарии.

Один из источников сказал, что остается непонятным, насколько российский диктатор заинтересован в этой встрече, и это, похоже, является главным препятствием для определения даты.

Как отмечает Bloomberg, американские чиновники представят Путину и его команде последние проекты мирных планов.

Ожидается, что обсуждения коснутся гарантий безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.

Уиткофф и Кушнер уже встречались с Путиным в Москве в декабре 2025 года. Тогда переговоры длились почти пять часов, но не принесли прорыва. Всего в 2025 году Уиткофф встречался с российским диктатором шесть раз.

Ранее издание Axios сообщало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились 8 января в Париже с посланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым — чтобы обсудить мирный план США.

Эта встреча состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками, в частности с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.