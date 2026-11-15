Российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих максималистских требований (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Россия в ходе мирных переговоров на этой неделе вернулась к ультиматумам, которые Кремль выдвигал в адрес НАТО и США перед началом полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако она также расширила рамки предыдущих требований.

Об этом пишет The Washington Post (WP), анализируя итоги новой серии переговоров о завершении войны РФ против Украины.

Москва вновь выдвинула требования, которые предусматривают пересмотр всей архитектуры безопасности Европы путем принуждения НАТО к сокращению своего военного присутствия до уровня 1997 года — до того, как Альянс начал расширяться к востоку от Германии.

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Издание указывает, что требования, озвученные в переговорных тезисах, подготовленных Россией и оказавшихся в распоряжении WP, повторяют ультиматумы, которые Кремль выдвигал НАТО и США перед полномасштабным военным вторжением в Украину.

По сути, требования России означали бы, что страны, вступившие в НАТО после 1997 года, в частности Польша, Внгрия и Чехия и страны Балтии, больше не могли бы размещать на своей территории войска и вооружение Альянса. Тогда администрация президента Джо Байдена и союзники США отклонили эти требования как «неприемлемые», пишет WP.

Фото: NV

Однако в некоторых аспектах новый документ идет дальше, чем проекты «договоров» о безопасности, которые Россия выдвигала незадолго до вторжения. Так, она хочет, чтобы не только США, но и Франция и Великобритания прекратили «ядерное сотрудничество» — концепцию, предложенную президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках обсуждения автономии Европы от Соединенных Штатов.

Также Россия требует не только отказа Украины от вступления в НАТО. Москва настаивает и на том, чтобы Украине было запрещено участвовать в политике коллективной безопасности и обороны Европейского Союза, даже если страна станет членом блока.

Кроме того, россияне хотят добиться ограничения численности украинских вооруженных сил и количества вооружения, прекращения всех западных поставок военной техники и оружия, а также запрета на размещение иностранных войск и военных объектов на территории Украины.

В документе также есть требование к НАТО не вести никакой военной деятельности на территории Украины, других стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

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«Долгосрочная цель [российского диктатора Владимира] Путина состоит в том, чтобы Москва имела большее влияние на соседние страны, которые когда-то входили в состав Советского Союза», — констатирует WP.

Издание также обращает внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что в ходе переговоров американская сторона впервые подняла вопрос о возможном обмене — вступление Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из части Донбасса, которая остается под контролем ВСУ.

Требования Кремля являются признаком того, что Уиткоффу и Кушнеру так и не удалось отговорить Путина от его основных требований, подчеркивает WP.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — главное

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.

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13 ноября президент Зеленский заявил, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По словам Зеленского, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.

Также 13 ноября издание The New York Times со ссылкой на копию российского документа, в котором изложены требования РФ, писало, что Москва на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года.