Главный путинолог Вашингтона. Богатый опыт в России директора ЦРУ Бернса делает его особенно авторитетным советником Байдена — Politico 31 мая, 19:37 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Директор ЦРУ Уильям Бернс был послом США в России в 2005—2008 годах (Фото:Tasos Katopodis/Pool via REUTERS)

Нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс имеет богатый опыт работы в России, а также лично общался с российским диктатором Владимиром Путиным. Это делает его советы особенно ценными для президента США Джо Байдена.

НВ публикует сокращенный перевод статьи Politico о главном путинологе Вашингтона.

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Уникальность опыта Бернса

Половина Вашингтона, округ Колумбия, в эти дни занимается анализом каждого слова и движения Владимира Путина. Но когда директор ЦРУ Уильям Бернс говорит о российском лидере, самодержце, ведущем жестокую войну с Украиной, его слова приобретают необычайный вес.

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Путин является воплощением «специфически русской комбинации качеств»: «дерзкий, капризный, обиженный и неуверенный в себе», — написал Бернс. Глава Кремля — «апостол расплаты», заявил Бернс.

Недавно Бернс предсказал, что вместо того, чтобы отказаться от своего вторжения в Украину, Путин, скорее всего, удвоит ставки. «Я думаю, что он в таком настроении, что не верит, что может позволить себе проиграть», — сказал Бернс.

Конечно, только благодаря тому, что он возглавляет главное разведывательное агентство Америки, каждое слово, которое Бернс публично произносит о Путине, будет привлекать внимание. Но этот 66-летний мужчина также является опытным дипломатом, чье резюме включает два визита в Россию, в том числе работу в качестве посла США в 2005—2008 годах. Бернс много лет наблюдал за Путиным, и лишь немногие в правительстве США имели более личный опыт общения с российским лидером.

Все это сделало Бернса уникальной фигурой среди главных помощников президента Джо Байдена, которому доверены одни из самых важных задач. Именно Бернса Байден незаметно послал прошлой осенью в Москву, чтобы предостеречь Путина от нападения на Украину, и именно к Бернсу часто обращается вашингтонская элита, пытаясь угадать, что Путин будет делать дальше.

В предстоящие месяцы, на фоне сохраняющихся вопросов о том, была ли достаточно точной американская разведка по России и Украине — и не следовало ли Вашингтону быстрее направить тяжелое вооружение в Украину — Бернсу, скорее всего, придется дать ответы на многие из них.

Бернс «очень зрелый, он очень опытный, он очень сдержанный, он очень рассудителен в том, что говорит. По всем этим причинам, а также из-за его опыта общения с Путиным мы прислушиваемся к нему», — сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, который давно знаком с директором ЦРУ.

Маневр для срыва планов Путина

Бернс может быть хорошим путинологом, но даже он не предсказал, сколько места российский лидер будет занимать во внешнеполитической повестке дня администрации Байдена.

Во время слушаний по утверждению Бернса в Сенате в феврале он сказал, что как у директора ЦРУ у него будет «четыре важнейших и взаимосвязанных приоритета». Это были: «Китай, технологии, люди и партнерские отношения».

России не было в этом списке приоритетов. Справедливости ради стоит отметить, что в то время мало кого в Вашингтоне она беспокоила. Город был гораздо более одержим, на двухпартийной основе, Китаем и его амбициями.

Ситуация изменилась в последние месяцы 2021 года, когда Путин сосредоточил войска вдоль границы России с Украиной в таком количестве и таким образом, что это встревожило американских чиновников. Байден отправил Бернса в Москву, где он встретился с чиновниками Кремля и поговорил с Путиным по телефону, сообщив об обеспокоенности США по поводу наращивания войск и предупредив, что Москва заплатит за вторжение.

По прошествии нескольких недель представители администрации Байдена решили выборочно рассекретить и опубликовать некоторые разведывательные данные США о потенциальных военных планах Кремля. Это был необычный маневр, который, по словам Бернса, имел решающее значение для срыва попыток Путина использовать тактику дезинформации для оправдания полномасштабной войны в Украине, стране, в которую он впервые вторгся в 2014 году.

Бернс отказался от интервью для этой статьи, но он выступал на различных публичных форумах с тех пор, как возглавил ЦРУ. Выступая на фестивале Financial Times Weekend в начале этого месяца, Бернс сказал, что, поскольку администрация публично предупреждала, что Путин готовится к вторжению, он и его коллеги провели «много бессонных ночей, на самом деле надеясь, что мы ошибались». Но Путин решил их разочаровать.

Любимец Вашингтона

В начале своего пребывания в должности Бернс приказал направить больше ресурсов на изучение странных инцидентов со здоровьем, часто называемых «гаванским синдромом», от которых пострадали многие офицеры ЦРУ, американские дипломаты и другие правительственные чиновники. Высказывались опасения, что за инцидентами стоит Россия и что они связаны с технологиями, направляющими энергию на жертв. Однако американские чиновники заявляют, что пока не нашли доказательств причастности Москвы.

Тем не менее, сосредоточенность Бернса на этой теме помогла полюбить его многим в разведывательном мире.

На самом деле, в Вашингтоне почти невозможно найти человека, который будет критиковать Бернса, даже в частном порядке.

«Мы назвали аудиторию в честь этого парня, а он даже не умер», — пошутил сотрудник Госдепартамента (аудитория им. Уильяма Бернса — это комната 1927 в здании Гарри Трумэна).

Именно Бернс часто успокаивает людей на собраниях с помощью язвительной шутки. «Иногда он тот человек, который говорит: „Да, это действительно тяжело. И очень тяжело не иметь идеальных ответов“», — сказал бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Недооценил Украину

Администрацию Байдена и, в частности, ЦРУ хвалят за точные прогнозы действий Путина против Украины, а также за решение предать гласности часть того, что было известно Соединенным Штатам. Однако остается неясным, почему Соединенные Штаты не предсказали — по крайней мере публично — насколько плохо будут действовать российские военные и как долго смогут продержаться украинские военные.

На самом деле в правительстве США было широко распространено мнение, что российские войска быстро сокрушат украинские силы. Некоторые обозреватели, занимающиеся внешней политикой, задаются вопросом, не поэтому ли Соединенные Штаты не направили больше военной помощи Украине раньше.

Сообщается, что после украинского и афганского кризисов американские законодатели запросили обзор того, как американское разведывательное сообщество оценивает иностранные вооруженные силы. ЦРУ отказалось комментировать запись по этому поводу.

Тайный дипломат

Бернс провел 33 года на дипломатической службе; он ушел в отставку в 2014 году после работы заместителем госсекретаря. Он продолжал работать президентом Фонда Карнеги за международный мир.

Во время президентства Дональда Трампа Бернс с редкой публичной яростью выступал против того, что он считал попытками Трампа разрушить дипломатическую службу посредством сокращения бюджета, политических репрессий и других средств.

Бернс, имеющий дипломы университетов Ла Саль и Оксфорд, имеет больше дипломатического опыта, чем нынешний госсекретарь Энтони Блинкен. Но у этих двоих похожий темперамент, и они хорошо ладят, говорят люди, которые их знают, отмахиваясь от слухов о том, что Бернс является «теневым госсекретарем».

«Они настоящие друзья. Они не просто друзья по Вашингтону», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

По словам чиновников США, часто бывает более разумно, чтобы Бернс, а не Блинкен, действовал в качестве посланника президента. Поездки директора ЦРУ обычно носят тайный характер, тогда как Блинкен почти всегда берет с собой репортеров (Бернс совершил 10 поездок по стране и 16 поездок за границу; внутренние визиты часто были связаны с технологиями, например, в Калифорнии).

В некоторых случаях, как в случае с Россией, Бернса отчасти посылали для того, чтобы дать понять, что у Соединенных Штатов есть разведданные, подтверждающие их опасения. И есть некоторые фигуры, такие как лидер талибов, которых большинство администраций предпочли бы не награждать визитом госсекретаря.

Бывшие сотрудники разведки говорят, что мало что слышат о Бернсе от людей, которые до сих пор работают в ЦРУ, и считают это признаком того, что его уважают. Моральный дух, похоже, повысился по сравнению с годами правления Трампа, который часто выражал презрение к разведывательному сообществу, заявившему, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, на которых он победил.

Бернс «сдержан и аполитичен», а также близок с другими помощниками Байдена, сказал Джон Сайфер, бывший офицер ЦРУ, работавший в России. «Это важно для ЦРУ. Это помогает агентству иметь директора, имеющего прочные связи в Белом доме и с другими членами кабинета».

Прогноз об «удвоении ставок» Путиным

После визита в Кремль прошлой осенью Бернс вернулся в Вашингтон практически без иллюзий и с не очень хорошими новостями для Байдена и остальных членов администрации.

«Он был крайне реалистичен в отношении вероятности того, что произойдет, и необходимости к этому подготовиться», — сказал бывший высокопоставленный чиновник администрации о Бернсе.

Как он позже публично объяснил, Бернс не понял из их телефонного разговора, что Путин уже принял необратимое решение вторгнуться в Украину, но было похоже, что давний российский правитель, так и сделает.

«За эти годы я научился никогда не недооценивать безжалостную решимость Путина, особенно в отношении Украины», — сказал Бернс аудитории Технологического института Джорджии.

Путин, отметил Бернс, давно считает, что Украина не является реальной страной и что в лучшем случае она должна почтительно относиться к России.

Несколько недель спустя, когда украинским силам удалось сдержать и даже отбросить российские войска, Бернс, тем не менее, с осторожностью смотрел в будущее.

Неудача, сказал он аудитории Financial Times, — это не то, с чем легко смирится Путин.

«Он так сильно полагался на выбор, который он сделал, чтобы начать это вторжение, что я думаю, что он убежден прямо сейчас, что удвоение ставок позволит ему добиться прогресса», — сказал Бернс.

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