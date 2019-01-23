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Ухудшение состояния Бекирова: Денисова призвала Россию обеспечить политзаключенного лечением

23 января, 19:51
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Gayana Yuksel via Facebook

Эдем Бекиров

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова лечением. 

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

“Настойчиво прошу предоставить Эдема Бекирову и его адвокатам копию медицинского заключения, и способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением, согласно врачебным рекомендациям” - написала она.

Ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров заявил, что состояние здоровья крымско-татарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Жена Бекирова Гульнара призвала спасти ее больного мужа.

Теги:   Активисты Людмила Денисова

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