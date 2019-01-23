Ухудшение состояния Бекирова: Денисова призвала Россию обеспечить политзаключенного лечением
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова лечением.
Об этом омбудсмен написала в Facebook.
“Настойчиво прошу предоставить Эдема Бекирову и его адвокатам копию медицинского заключения, и способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением, согласно врачебным рекомендациям” - написала она.
Ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров заявил, что состояние здоровья крымско-татарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось.
Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.
Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.
Жена Бекирова Гульнара призвала спасти ее больного мужа.