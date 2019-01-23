Ухудшение состояния Бекирова: Денисова призвала Россию обеспечить политзаключенного лечением 23 января, 19:51 67 Цей матеріал також доступний українською Gayana Yuksel via Facebook Эдем Бекиров Gayana Yuksel via Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова лечением.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

“Настойчиво прошу предоставить Эдема Бекирову и его адвокатам копию медицинского заключения, и способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением, согласно врачебным рекомендациям” - написала она.

Ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров заявил, что состояние здоровья крымско-татарского активиста Эдема Бекирова резко ухудшилось.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Жена Бекирова Гульнара призвала спасти ее больного мужа.