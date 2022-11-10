Яковина: После сдачи Херсона логичным развитием событий станет антипутинский заговор в Москве 10 ноября, 16:07 Иван Яковина: Выяснилось, что Путина ссаными тряпками гонят отовсюду (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

Военные поражения, особенно отступление на юге Украины, лишили Владимира Путина легитимности в глазах наиболее ревностных последователей его агрессивного курса. Теперь ему остается прятаться в бункере, пока его бывший «ядерный» электорат начнет плести сети заговора с целью свергнуть неудачливого военного диктатора. Такое мнение в эфире телеканала 24 высказал международный обозреватель Иван Яковина.



Путин долго не мог произнести фразу «Мы сдаем Херсон», поскольку она означала бы отказ от поддержки наиболее радикальных кругов сторонников войны. Однако ему пришлось это сделать, что вогнало фашиствующие телеграм-каналы в состояние глубокой депрессии и ужасной ярости, сказал Яковина.

Видео дня

«Они хотят Путина сгноить, сжечь, уничтожить. Говорят, что он г*вно, наплевал в душу, что он сдает суверенную российскую территорию», — констатировал он.

Таким образом, с этого момента Путина искренне будет поддерживать только личная охрана, в «патриотических» пабликах РФ все чаще станут признавать факт поражения в войне, а рядом с фамилией Путина будет звучать слово «предательство», считает журналист.

«Военной диктатуре обязательно подтверждать свою легитимность военными победами. Если ты терпишь поражения, сразу же твоя легитимность обваливается в район плинтуса. И ты становишься уязвимой целью для любого военного, государственного или какого-угодно переворота», — заявил Яковина.

По его мнению, в ближайшее время российский диктатор не будет покидать бункер, так как ему будет «капец как страшно».

«Следующим логичным шагом будет появление антипутинского заговора в Москве, может быть, даже не одного, — предположил обозреватель. — Это вполне вероятное скорое развитие событий. Вся власть Путина в последние годы держалась на том, что он крутой военный лидер, способный пробить стены, установить российский флаг там, где надо. А выяснилось, что его ссаными тряпками гонят отовсюду».

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил 10 ноября, что на Херсонском направлении были разрушены логистические пути и нарушена система управления войсками противника, что вынудило оккупантов бежать.