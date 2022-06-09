Не факт. Посол Великобритании в Украине не считает, что смена Путина у власти немедленно изменит политику вторжения 9 июня, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин на выставке в Москве 9 июня 2022 года (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью НВ заявила, что, по ее мнению, смена Путина у власти не обязательно изменит российскую политику вторжения в Украину.



«Я не вижу, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, как смена одного человека в российском руководстве обязательно приведет к немедленному изменению политики по вторжению. Если вы посмотрите на опрос россиян и видимую поддержку вторжения, это указывает на большие вызовы, чем вопрос, кто проводит это вторжение — один человек или политический режим», — заявила она.

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Симмонс отметила, что «все это намного сложнее, чем упрощенные дебаты о том, закончится ли все это, если уйдет Путин».

Также посол Великобритании заявила, что не считает полезными предположения относительно плохого здоровья российского диктатора.

«Я не думаю, что сейчас особенно конструктивно спекулировать о здоровье президента Путина», — сказала она.

Профессор Свободного университета в Риге политолог Дмитрий Орешкин в интервью журналистке Елене Трибушной заявлял, что «разговоры про то, что Путин болен, что его дни сочтены, что его послезавтра вынесут ногами вперед — это все-таки процесс выдачи желаемого за действительное».

В начале июня издание Newsweek со ссылкой на лидеров американской разведки сообщило, что в апреле российский диктатор прошел лечение от рака на поздней стадии.

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