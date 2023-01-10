В США не видят признаков того, что Лукашенко отправит войска в Украину — СМИ 10 января, 00:34 Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время визита на полигон в Брестской области, где находятся российские войска, 6 января 2023 года (Фото:Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS)

США не видят доказательств того, что военные режима беларусского диктатора Александра Лукашенко готовятся ко вторжению в Украину. Об этом заявил высокопоставленный американский военный чиновник, сообщает корреспондент Голоса Америки Джефф Селдин в Twitter.

По словам чиновника, несмотря на совместные «военные учения» российских и беларусских военных, в США не видят признаков того, что беларусские войска планируют присоединиться к оккупантам.

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Ранее командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.