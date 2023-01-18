Разведка США не видит признаков подготовки к новому вторжению из Беларуси — Кирби 18 января, 22:50 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США продолжают следить за военными учениями войск Беларуси и России, но не видят признаков подготовки к новому вторжению.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине», — сказал он.

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При этом Кирби отметил, что Беларусь «предоставила ощутимую географическую поддержку России», которая наносит удары по территории Украины с белорусской территории. Он добавил, что США продолжают следить за учениями белорусов с россиянами.

Однако представитель Белого дома подчеркнул, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной. Он предположил, что она может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

16 января в Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил двух стран.



В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

В украинской разведке 17 января сообщали, что вероятность нового вторжения российской армии в Украину из Беларуси в ближайшие недели остается низкой.