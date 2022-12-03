Террор дипломатов. Кулеба провел срочное совещание с послами: 18 угроз в 12 странах
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел срочное совещание с послами в пятницу, 2 декабря, на фоне террора Украины и угроз дипломатам. Всего таких случаев пока зафиксировали 18 в 12 странах.
Об этом он написал в Facebook.
Кулеба обсудил с послами три темы:
- безопасность украинских посольств и консульств;
- поставки энергетического оборудования в Украину;
- воплощение «формулы мира» президента Владимира Зеленского.
Он сообщил, что по состоянию на 2 декабря, произошло покушение на теракт в Испании, были сообщения о минировании в Казахстане и подозрительное письмо в США, а также пакеты «с извращенными угрозами» в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции.
По словам Кулебы, террористам не удастся запугать Украину или подорвать работу дипломатов — они и дальше, среди прочего, продолжат усиливать изоляцию России и будут работать над трибуналом для руководства страны-агрессора. МИД Украины уже усилил безопасность, продолжает работу с национальными правоохранительными органами стран и СБУ, чтобы найти и наказать злоумышленников.
«Террористы пытаются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по предоставлению оружия, энергооборудования, изоляции России. Я понимаю, почему они этого хотят. Сегодня украинская дипломатия — это мощная сила, которая противостоит врагу… Мой ответ тем, кто за этим стоит, прост: зря стараетесь», — подчеркнул Кулеба.
30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.
После этого Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.
Позже в Испании обнаружили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые отправили в испанские госучреждения и оборонную компанию.
2 декабря МИД Украины заявил, что посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных. Кулеба заявил, что люди, придумавшие эту «операцию», являются «опасно больными».