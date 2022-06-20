Кулеба отреагировал на угрозы Кремля в адрес Литвы из-за запрета на транзит товаров в Калининград

20 июня, 15:26
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Кулеба заявил, что Россия не имеет права угрожать Литве (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Кулеба заявил, что Россия не имеет права угрожать Литве (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Россия не имеет права угрожать Литве из-за запрета на транзит санкционных товаров в Калининградскую область РФ, Москва сама виновата в последствиях своего вторжения в Украину, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не имеет права угрожать Литве. Москва только сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину», — написал он в своем Twitter.

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Кулеба добавил, что Киев высоко оценивает принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживает Вильнюс.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1538840467349065728

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией.

https://www.youtube.com/embed/5mvCmk60ojI
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Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

20 июня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы из-за запрета на транзит.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Литва Дмитрий Кулеба Калининградская область Война России против Украины

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