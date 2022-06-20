Запрет транзита товаров в Калининград. В Офисе президента отреагировали на угрозы РФ в адрес Литвы 20 июня, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Здание Офиса президента Украины (Фото:Офис президента)

Евросоюз не должен идти на уступки после угроз со стороны России в адрес Литвы из-за запрета на транзит товаров в Калининград.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он считает, что агрессивная политика РФ в отношении Литвы — это вызов всему Евросоюзу и НАТО.

«Попытки РФ угрожать Литве — это вызов для Евросоюза и НАТО. Сейчас важно сохранить устойчивую позицию и не идти на уступки РФ по санкциям и ограничениям транзита грузов из РФ в Калининград. Любая уступка будет восприниматься РФ как слабость», — заявил он.

Видео дня

Читайте также: В России пригрозили ЕС и НАТО за запрет транзита санкционных грузов в Калининград

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также добавил, что международное общество должно отреагировать на заявления страны-агрессора в отношении Литвы.

«Угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают: аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества. Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого следующего шага», — заявил Подоляк.

18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией.

Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

20 июня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы из-за запрета на транзит.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.