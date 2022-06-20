Запрет транзита товаров в Калининград. В Офисе президента отреагировали на угрозы РФ в адрес Литвы
Здание Офиса президента Украины (Фото:Офис президента)
Евросоюз не должен идти на уступки после угроз со стороны России в адрес Литвы из-за запрета на транзит товаров в Калининград.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он считает, что агрессивная политика РФ в отношении Литвы — это вызов всему Евросоюзу и НАТО.
«Попытки РФ угрожать Литве — это вызов для Евросоюза и НАТО. Сейчас важно сохранить устойчивую позицию и не идти на уступки РФ по санкциям и ограничениям транзита грузов из РФ в Калининград. Любая уступка будет восприниматься РФ как слабость», — заявил он.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также добавил, что международное общество должно отреагировать на заявления страны-агрессора в отношении Литвы.
«Угрозы силовой расправой над Литвой со стороны России еще раз доказывают: аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Подобная кровожадная риторика должна получать жесткую реакцию со стороны международного сообщества. Москва понимает только язык силы и должна знать цену каждого следующего шага», — заявил Подоляк.
18 июня Литовские железные дороги прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ. Литва получила соответствующее разъяснения Европейской комиссии.
Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией.
Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.
20 июня в МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы из-за запрета на транзит.
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