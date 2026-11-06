Если посольства стран-союзниц Украины станут целями новых российских бомбардировок, у них могут появиться основания нанести ответный удар ракетами и дронами по территории РФ, пишет Forbes (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Власти страны-агрессора РФ в начале октября 2026-го пригрозили, что посольства иностранных государства вУкраине могут стать целью атаки . Если удары все же будут нанесены, то могут стать поводом для атаки Запада по территории РФ.

Об этом говорится в опубликованном 5 ноября материале издания Forbes.

Как заявил изданию один из ведущих мировых экспертов по праву на самооборону в случае вооруженного нападения и ученый из немецкого Института сравнительного публичного права и международного права имени Макса Планка Кристиан Маркссен, если посольства стран-союзников Украины (как членов ЕС, так и нет) — станут целями новых российских бомбардировок — у них могут появиться основания в соответствии с Уставом ООН нанести ответный удар ракетами и дронами по территории РФ.

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«Статья 51 Устава ООН подчеркивает „неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на одного из членов Организации Объединенных Наций“», — сказал Маркссен.

Как рассказал эксперт, почти полвека назад ссылались на эту норму во время кризиса с заложниками в посольстве Вашингтона в Тегеране в 1979 году.

«Хотя милитаристские лидеры России во главе с диктатором Путиным могут рассчитывать на то, что авиаудар по одному или нескольким европейским посольствам на Украине не вызовет ответных оборонительных ударов — особенно если США займут изоляционистскую позицию в этом конфликте. Но история показывает, что слабая реакция на вооруженное нападение на дипломатическое представительство может иметь разрушительные последствия, которые отразятся на будущем и распространятся на весь регион», — пишет Forbes.

При этом, как пишет издание, европейские дипломаты, работающие в Украине, оценивают угрозу России нанести массированные авиаудары по всей территории страны, а также связанное с ней предупреждение покинуть украинские территории, как едва завуалированную угрозу их убийства.

Между тем, как отметил Маркссен в комментарии Forbes, что, после тщательного изучения международного права (и Устава ООН в особенности), многие видные эксперты сошлись во мнении, что «посольства являются потенциальными целями нападения, которое может повлечь за собой право на самооборону».

«Однако необходимо учитывать, что вооруженные нападения должны представлять собой весьма серьезные нарушения запрета на применение силы.Последствия должны определяться с учётом ущерба, нанесённого в результате нападения, и, в особенности, с учётом числа человеческих жертв и масштабов значительного уничтожения имущества или нанесения ущерба окружающей среде, вызванных применением силы», — резюмировал он.

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2 октября газета The Guardian писала, что дипломаты западных стран в частных беседах обсуждают планы переноса посольств во Львов или в восточную Польшу на фоне усиления российских ударов по Киеву.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментарии NV опроверг слухи о релокации посольств. Он отметил, что министерство не получало никаких подобных запросов или уведомлений от иностранных дипмиссий.

3 октября в российском МИД заявили, что войска РФ продолжат наносить массированные удары по Украине, в частности по Киеву, и что пребывание в городе может представлять «смертельную опасность» для иностранных граждан.

5 октября посольства Италии, Испании, Швеции и Германии в Украине сообщили, что остаются в Киеве, несмотря на угрозы от страны-агрессора рФ.

«Вместе с другими главами дипломатических представительств в Киеве мы с беспокойством берем к сведению угрозы МИД России в адрес дипломатов и иностранных граждан в Украине. Россия обязана соблюдать Венскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права. Мы остаемся в Киеве», — говорится в сообщениях посольств.

Немногим ранее аналогичное заявление обнародовала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.