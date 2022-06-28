РФ бесится от бессилия. Роскосмос опубликовал провокационный пост со спутниковым фото места проведения саммит

28 июня, 17:19
Роскосмос также обнародовал спутниковые снимки Вашингтона, Лондона, Берлина и Брюсселя (Фото:Роскосмос)

Роскосмос также обнародовал спутниковые снимки Вашингтона, Лондона, Берлина и Брюсселя (Фото:Роскосмос)

На фоне саммита Североатлантического альянса в Мадриде, на котором будут обсуждаться новые шаги по противодействию кремлевской угрозе, Роскосмос обнародовал спутниковые снимки места проведения мероприятия.

Не имея никакой возможности хоть как-то повлиять на встречу представителей стран НАТО, РФ решила попытаться запугать их намеком на якобы возможные удары по «центрам принятия решений», в том числе в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе.

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«Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых „центров принятия решений“… Заодно даем координаты объектов. Так, на всякий случай», — говорится в провокационном посте.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Провокации Саммит Угрозы Мадрид Роскосмос Война России против Украины

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