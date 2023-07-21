РФ провела ракетные стрельбы в Черном море после угроз атаковать гражданские суда 21 июля, 10:58 Страна-агрессор провела тренировочные пуски ракет в Черном море (Фото:Скриншот видео Минобороны РФ)

Страна-агрессор Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины.

Как говорится в сообщении минобороны оккупантов, экипажи кораблей Черноморского флота РФ выполнили ракетные стрельбы по надводным целям.

В «учениях» агрессора понимала участие ракетный катер Ивановец. Он якобы бил по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.

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Корабли и авиация РФ также тренировались блокировать гражданские суда и «задерживать» их.

17 июля Москва официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».





