В Кремле начали льстить Трампу на фоне его угроз диктатору Путину

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

«Президент Трамп — это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. Плюс все привыкли к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения и в дальнейшем делать все возможное, чтобы способствовать мирному урегулированию», — сказал Песков.

Он также прокомментировал разговор Трампа с диктатором Владимиром Путиным.

«Это был прагматичный деловой разговор людей, которые жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — заявил он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.