На фоне угроз Путина. В Молдове проверят готовность страны к возможной ядерной катастрофе 26 сентября, 13:58 В Молдове заявили, что сейчас риск использования ядерного оружия маловероятен, но не невозможен (Фото:Sasha Pleshco/Unsplash)

Президент Молдовы Майя Санду призвала правительство проверить степень готовности учреждений и населения к преодолению последствий возможной ядерной катастрофы.

Такое заявление она сделала на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, пишет NewsMaker.

По ее словам, на данный момент риск использования ядерного оружия маловероятен, но не невозможен.

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«Прошу граждан внимательно следить за сообщениями Генинспектората чрезвычайных ситуация по этой теме», — сказала она.

Совбез Молдовы также посоветовал правительству начать кампанию информирования населения о мерах защиты на случай ядерной катастрофы.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

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