Белый дом относится серьезно к ядерным угрозам Путина, но менять план действий пока не будет
Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
США серьезно относятся к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, но не считают эту риторику Кремля чем-то новым.
Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии американскому телеканалу ABC.
«Для ядерной державы это безответственная риторика, но это вполне типично учитывая, как он говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому очень серьезно», — сказал Кирби.
Он добавил, что США следят за стратегической позицией Росси, чтобы, если понадобится, изменить планы действий Вашингтона.
«Мы не видим признаков того, что это требуется прямо сейчас», — добавил он.
Кирби также предупредил, что применение ядерного оружия будет иметь «серьезные последствия».
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.
После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.