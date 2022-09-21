Белый дом относится серьезно к ядерным угрозам Путина, но менять план действий пока не будет 21 сентября, 17:32 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США серьезно относятся к ядерным угрозам российского диктатора Владимира Путина, но не считают эту риторику Кремля чем-то новым.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии американскому телеканалу ABC.

«Для ядерной державы это безответственная риторика, но это вполне типично учитывая, как он говорил последние семь месяцев, и мы относимся к этому очень серьезно», — сказал Кирби.

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Он добавил, что США следят за стратегической позицией Росси, чтобы, если понадобится, изменить планы действий Вашингтона.

«Мы не видим признаков того, что это требуется прямо сейчас», — добавил он.

Кирби также предупредил, что применение ядерного оружия будет иметь «серьезные последствия».

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

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