Об этом в субботу, 7 ноября, сообщает Financial Times со ссылкой на представителей разведки.

По данным издания, спецслужбы нескольких стран ведут совместное трансграничное расследование, чтобы установить источник угроз. Часть представителей европейских разведывательных служб считает наиболее вероятным российский след. Они опираются на мотив, методы действий, предыдущие инциденты и первые доказательства. Одна из рабочих версий — за угрозами стоят прокремлевские активисты или хакерские группировки.

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В то же время, как пишет FT, до окончательного установления виновных еще далеко, и прийти к однозначному выводу, возможно, не удастся. Даже если причастность прокремлевских активистов подтвердится, предстоит выяснить, руководили ли ими российские спецслужбы, поощряли ли они их действия или санкционировали их. Следователи не считают, что злоумышленники представляют реальную угрозу для европейской авиации.

По данным издания, письма поступали с различных анонимных аккаунтов и из разных стран; одно из них удалось отследить до Колумбии. Многие сообщения были написаны на языке адресатов. В письме ирландским СМИ от 6 ноября авторы утверждали, что завербовали жителей Европы и получили доступ к взломанным устройствам, серверам и аккаунтам.

Угрозу в адрес аэропорта Рим-Фьюмичино, поступившую 5 ноября, ранее связывали с российским шовинистическим движением Мужское государство. Однако его основатель Владислав Поздняков, как отмечает FT, отверг причастность организации.

По словам руководителя службы безопасности литовских аэропортов Видаса Ксанаса, эта группа или кто-то от ее имени уже направлял угрозы о минировании аэропортам Литвы. В октябре 2023 года литовские школы и детские сады получили более 1500 ложных сообщений о минировании. Тогда Вильнюс обвинил в этом неназванного «государственного субъекта», а в разведке ответственность возложили на российских активистов, предположительно действовавших при поддержке спецслужб Кремля.

5 ноября сообщения о наличии взрывного устройства на борту получили десятки пассажирских рейсов авиакомпаний Wizz Air, Ryanair, Finnair и других, следовавших в Софию, Милан, Рим, Вену и другие города Европы. Часть самолетов была перенаправлена, что привело к сбоям в авиасообщении и работе аэропортов. Угрозы в отношении двух рейсов в Рим поступили от имени так называемых «Борцов мужского государства».

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На следующий день угрозы поступили снова — в частности, в отношении нескольких рейсов, вылетавших из Праги или прибывавших туда. По данным Eurocontrol, которые приводит ANSA, в общей сложности 3, 5 и 6 ноября угрозы касались 35 рейсов, однако к задержкам в воздушном сообщении это не привело.