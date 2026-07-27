«Иран не имеет права изображать из себя жертву»: Сибига ответил на угрозы Тегерана

Об этом он написал в X.

По словам Сибиги, режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, поскольку подпитывает преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года.

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«Угрозы Ирана неоправданны и безосновательны. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины, подпитывая преступную войну Москвы оружием, которое убивает украинцев с 2022 года. Иран не имеет права изображать из себя жертву, не говоря уже о том, чтобы оправдывать свои угрозы абсурдными ссылками на Устав ООН», — написал Сибига.

Сибига также заявил, что своими заявлениями Иран пытается отвлечь внимание мирового сообщества от террора России против гражданского судоходства в Черном море, угрожающего мировой продовольственной безопасности, однако эти попытки, по его словам, не увенчаются успехом.

Он добавил, что атаки России на свободу судоходства будут в центре внимания срочного заседания Совета Безопасности ООН, которое проходит сегодня, и Украина ожидает решительной реакции международного сообщества.

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

27 июля председатель комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи озвучил новые угрозы в адрес Украины, заявив, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может это понять».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю дроны типа Шахед, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».

Угрозы со стороны Тегерана прозвучали после того, как 25 июля СБУ сообщила об ударах украинских беспилотников по российскому ракетному катеру проекта 12418 «Молния», а также по грузовому судну Port Olya 2 и сухогрузу Begey — оба они находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. В тот же день МИД Ирана осудил удар по судну в Каспийском море, заявив, что оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

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26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с угрозой в адрес Зеленского, назвав удар «вопиющим нарушением Устава ООН» и утверждая, что приказ о нем якобы отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».