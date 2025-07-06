На фоне роста угроз. ЕС создаст стратегический запас минералов и комплектов для ремонта кабелей связи — FT

6 июля, 16:18
В ЕС хотят создать стратегические запасы критически важных минералов из-за роста угроз (Фото: dw.com)

Евросоюз планирует создать экстренные запасы критически важных минералов и комплектов для ремонта кабелей из-за роста беспокойства относительно атак.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на проект документа Европейской комиссии.

Как говорится в документе, «ЕС сталкивается с рисками, которые характеризуются ростом геополитической напряженности, включая конфликты, усилением влияния изменения климата, ухудшением состояния окружающей среды, а также гибридными и киберугрозами».

Как заявил глава Еврокомиссии, страны — члены ЕС должны координировать резервные поставки продовольствия, медикаментов и ядерного топлива. Это также ускорит работу над созданием на уровне ЕС запасов модулей для ремонта кабелей, «чтобы обеспечить их быстрое восстановление после повреждений», а также таких товаров, как редкоземельные элементы и постоянные магниты, которые необходимы для энергетических и оборонных систем.

FT пишет, что беспокойство относительно уязвимости критически важной инфраструктуры вызвали случаи диверсий на подводных кабелях связи и газопроводах в последние годы.

Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что ЕС должен «определить цели для обеспечения минимального уровня готовности к различным кризисным сценариям, в частности в случае вооруженной агрессии или масштабного нарушения глобальных цепей поставок».

Как пишет FT, ЕС начнет составлять списки товаров первой необходимости, которые будут адаптированы к каждому региону и типу кризиса и постоянно обновляться. Кроме этого, Евросоюз должен работать с членами НАТО над «совместным хранением» и лучше координировать с Альянсом управление ресурсами и инфраструктурой двойного назначения.

Ранее Politico со ссылкой на проект стратегии Союза готовности писало, что Еврокомиссия рекомендует всем жителям ЕС иметь запасы еды и воды минимум на 72 часа на случай кризиса.

