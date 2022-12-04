«Деградация путинского режима». Угрозы украинским дипломатам выходят за пределы террористического приличия — Огрызко 4 декабря, 12:38 Эксклюзив НВ Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совещания с украинскими послами (Фото:Dmytro Kuleba / Facebook)

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал в эфире Радио НВ террор украинских дипломатов, произошедший в 12 странах, в частности присланные пакеты с глазами животных.

«Пытаюсь проследить всю нашу дипломатическую историю новейшего времени. Честно говоря, такого не помню. Такого не было. Знаете, террористы всегда что-то придумывают. Выдумывали пакетики с белым порошком, вещи, которые должны запугать, но оно было в пределах какой-то террористической приличия. Здесь уже выходит за все пределы», — считает Огрызко.

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По мнению дипломата, за террором стоят не маньяки, а Россия:

«Знаете, очень много маньяков, чтобы одновременно в разных странах и все почему-то зациклены на дипломатических учреждениях Украины. То есть думаю, что маньяк один, и мы хорошо знаем, откуда этот маньяк идет. <...> Это просто деградация путинского режима уже к мышам, как говорят. Это уже измельчение настолько неприлично, что об этом, пожалуй, не стоит говорить».

Также Огрызко называет такие поступки России «агонией перед концом» и считает, что вряд ли удастся таким образом запугать украинских дипломатов.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвался пакет, адресованный ему.

После этого Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании обнаружили еще несколько посылок со взрывчатыми устройствами, которые отправили в испанские госучреждения и оборонную компанию.

2 декабря МИД Украины заявил, что посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных. Кулеба заявил, что люди, придумавшие эту «операцию», «опасно больны».

В общей сложности зафиксировали 18 таких случаев террора в 12 странах.