Министр обороны Германии заявила, что реакция Путина на успехи ВСУ побуждает Берлин и дальше поддерживать Украину

22 сентября, 15:51
Поделиться:
Кристине Ламбрехт отреагировала на угрозы диктатора Путина (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Кристине Ламбрехт отреагировала на угрозы диктатора Путина (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ, а также подготовка псевдореферендумов на захваченных территориях Украины не ослабят военную поддержку Киеву со стороны Германии.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Telegraph.

«Скорее, такая реакция Путина на успехи Украины подстегивает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал», — отметила она.

Видео дня

Читайте также:
«Вопрос выживания». Зеленский призвал Германию предоставить Украине танки
20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.
Читайте также:
Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Путин в отчаянном положении. Что происходит в Кремле

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

https://www.youtube.com/watch?v=Ngb-ZLBQ5t0

21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Германия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X