Министр обороны Германии заявила, что реакция Путина на успехи ВСУ побуждает Берлин и дальше поддерживать Украину 22 сентября, 15:51 Кристине Ламбрехт отреагировала на угрозы диктатора Путина (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Объявление российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ, а также подготовка псевдореферендумов на захваченных территориях Украины не ослабят военную поддержку Киеву со стороны Германии.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет Telegraph.

«Скорее, такая реакция Путина на успехи Украины подстегивает нас продолжать поддерживать Украину и посылать этот четкий сигнал», — отметила она.

Видео дня

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.