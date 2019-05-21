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Угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой — ООН

Вчера, 23:05
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Угроза ядерной войны наиболее высока со времен Второй мировой — ООН - фото

UN_Disarmament/Twitter

Мир не должен игнорировать угрозы ядерного оружия — ООН

В Организации Объединенных Наций считают, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высок со времен Второй мировой войны.

По словам директора Института ООН по исследованию проблем разоружения Ренаты Дван, все ядерные державы осуществляют программы модернизации ядерных вооружений, передает Reuters.

Она подчеркнула, что ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китаем и США. По ее словам, новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной, негативно сказываются на традиционных договоренностях о контроле над вооружениями.

«Риски ядерной войны сейчас особенно высоки, а также риски применения ядерного оружия по некоторым причинам, которые я указала, сейчас выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула Рената Дван.

Напомним, что в 2017 году ООН утвердила международный договор о запрещении ядерного оружия

До настоящего времени договор ратифицировали 23 страны, включая ЮАР, Австрию, Таиланд, Вьетнам и Мексику. Для того чтобы договор вступил в силу необходимо по меньшей мере 50 ратификаций. Против договора выступают США, Россия и другие государства, обладающие ядерным оружием.

Теги:   Ядерное вооружение ООН

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