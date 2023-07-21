«Внимательно следим». В ЦРУ ответили, готовится ли Россия к применению ядерного оружия 21 июля, 07:54 Уильям Бернс (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Риторика российского режима вызывает беспокойство, но нет никаких признаков того, что Москва собирается применить свой ядерный арсенал, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Об этом сообщает NBC News.

«Бряцание ядерной саблей, которым занимаются Путин и его окружение, глубоко безответственно. Мы не можем относиться к этому легкомысленно», — сказал Бернс.

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Однако, по его словам, нет признаков приготовления к применению ядерного оружия.

«Мы, конечно, внимательно следим за происходящим, но мы не видим конкретных немедленных приготовлений к применению ядерного оружия», — добавил он.



Угроза подрыва ЗАЭС — что известно

Запорожская АЭС была захвачена российскими оккупантами в марте 2022 года. С тех пор захватчики постоянно вмешиваются в работу украинских специалистов, находящихся на станции. Оккупанты постоянно подвергают персонал станции запугиваниям, прибегают к похищениям и заставляют подписывать контракты с Росатомом.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.