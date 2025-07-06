Армения отреагировала на заявление ГУР об усилении военного присутствия РФ

В МИД Армении отреагировали на информацию от ГУР (Фото: newsarmenia)

В Армении опровергли заявление Главного управления разведки Министерства обороны о том, что Россия ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

Об этом сообщает Новости-Армения.

В МИД Армении опровергают информацию ГУР о возможном использовании территории страны для усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа

«В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств», — заявили в МИД страны.

5 июля ГУР заявило, что РФ ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

По данным ГУР, развертывание российских войск в Армении — это «элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации в сфере безопасности».