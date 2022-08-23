Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы ударов РФ в ближайшие дни 23 августа, 09:25 Посольство США рекомендует американцам незамедлительно покинуть Украину (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Посольство США в Киеве призвало своих граждан незамедлительно покинуть Украины из-за угрозы ударов РФ по гражданской инфраструктуре накануне и в День независимости.

Рекомендации размещены на сайте американского дипломатического ведомства.

«Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении посольства.

Видео дня

Там подчеркнули, что российские удары в Украине представляют постоянную угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

«Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные наземные транспортные средства, если это безопасно», — резюмировали в посольстве.

В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать нынешний День Независимости 24 августа, несмотря на войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские силы знают о возможных провокациях россиян на День Независимости и работают на опережение.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.



15 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Россия накопила в Беларуси значительные силы — вероятно, для массированного ракетного удара по Украине.

Об аналогичных рисках 16 августа сообщили в Генштабе ВСУ, отметив «угрозу нанесения армией РФ ракетных и авиационных ударов с белорусской территории». Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что беспокойство Украины «вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в том числе на аэродроме Зябровка».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.