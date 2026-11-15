По данным СМИ, для публичных выступлений Трампа были введены особые меры защиты (Фото: REUTERS/Aaron Schwartz)

Иран планирует нанести удар дронами по президенту США Дональду Трампу и высокопоставленным чиновникам его администрации, пишет Israel Hayom со ссылкой на израильских топ-чиновников.

Издание указывает, что данные Моссада о планах Ирана были подтверждены еще одной западной разведывательной службой.

По словам источников, Израиль подтвердил эту информацию по просьбе американцев после того, как спецслужбы США обратились к Моссаду с просьбой проверить ее достоверность.

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Глава Моссада Роман Гофман прибыл с визитом в США, где он встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

В ответ на эти угрозы чиновники, которые считаются находящимися в зоне риска, резко сократили количество своих публичных выступлений на мероприятиях под открытым небом, а некоторые из них были временно перемещены из своих домов в охраняемые объекты.

По данным Fox News, одним из таких чиновников является министр финансов Скотт Бессент, который курирует санкции против Ирана и считается движущей силой экономической кампании, нанесшей серьезный ущерб иранскому режиму. Бессент был перемещен из своего дома в вашингтонском районе Джорджтаун на охраняемую военную базу.

В докладе говорится, что госсекретарь Марко Рубио также был переведен в безопасное жилье на территории военной базы. Министр обороны Пит Хегсет находится на охраняемом военном объекте.

По словам высокопоставленных чиновников, для публичных выступлений Трампа были введены особые меры защиты. Сейчас количество таких мероприятий значительно сократилось. В тех же случаях, когда они все же проводятся, помимо стандартной усиленной охраны задействуются дополнительные меры безопасности, включая специализированные системы для нейтрализации угроз со стороны беспилотников.

По словам высокопоставленных чиновников, намерения Ирана нанести удары по представителям администрации стали одной из главных причин, по которой Трамп недавно изменил свой подход к переговорам с Тегераном и к попыткам достичь соглашения.

Напомним, что в сентябрке 2024 года представители американской разведки предупреждали тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа о вероятной угрозе убийства со стороны Ирана.