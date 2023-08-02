США не видят угрозы от «вагнеровцев» для НАТО — Кирби 2 августа, 10:27 Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

США не видят угрозы для НАТО со стороны боевиков ЧВК Вагнера. Те «вагнеровцы», которые остались в Украине, «не имеют значительного влияния» на боевые действия.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает Голос Америки.

Кирби отметил, что определенная часть боевиков ЧВК Вагнера переместилась в Африку, «пытаясь увеличить нестабильность там», некоторые еще в Украине, а другая часть переместилась в Беларусь.

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«Нам неизвестно о какой-либо конкретной угрозе, которую ЧВК Вагнера представляет для Польши или других союзников по НАТО и мы за этим, очевидно, внимательно следим», — подчеркнул чиновник.

Кирби подтвердил, что США привержены обязательствам в рамках Статьи 5 НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного из членов Альянса является нападением на всех. Он привел слова президента США Джо Байдена о том, что США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что движение боевиков ЧВК Вагнера к Сувальскому перешейку является шагом к дальнейшей гибридной атаке на территорию Польши.

Представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер заявлял, что страны НАТО не меняли расстановку сил вблизи границы с Беларусью в связи с усилением активности там боевиков ЧВК Вагнера.

По данным украинской разведки, боевики ЧВК Вагнера на территории Беларуси на данном этапе не представляют реальной угрозы для Украины и других стран Восточной Европы.

ЧВК Вагнера в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда предложил «вагнеровцам» три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагерей для «вагнеровцев», но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске такого количества «вагнеровцев» в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.

23 июля глава польского оборонного ведомства заявил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.

28 июля вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что правительство его страны восстанавливает и создает новые воинские части, чтобы увеличить численность армии вдвое.

