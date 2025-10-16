Генеральный директор MI5 Кен МакКаллум заявил, что Великобритания сталкивается с растущей угрозой со стороны враждебных государств, таких как Россия, Иран и Китай, а риск терроризма является «огромным».

Об этом сообщает агентство Reuters.

МакКаллум говорит, что количество людей, находящихся под следствием за деятельность, которая представляет угрозу для государства, выросло на 35%. Он отметил, что враждебные страны постоянно прибегают к «уродливым» методам, которые обычно используют террористы.

Директор МИ5 заявил, что его ведомство сорвало «ряд покушений с враждебными намерениями» со стороны РФ. Также внутренняя разведка отследила более 20 потенциально смертельных покушений, поддержанных Ираном.

«В 2025 году MI5 сталкивается с большим количеством и разнообразием угроз со стороны террористов и государственных структур, чем я когда-либо видел», — сказал МакКаллум.

Он заявил, что внутренняя разведка Великобритании вместе с европейскими партнерами будет продолжать выявлять тех, кто выполняет приказы «российских головорезов».

МакКаллум подчеркнул: МИ5 будет продолжать идти по следам к тем, «кто отдает приказы, кто представляет себя анонимным и невидимым за своими экранами».

Глава внутренней разведки обвинил Китай в кибершпионаже, переманивании ученых, тайном вмешательстве в общественную жизнь Великобритании и преследовании продемократических диссидентов.

Что касается Ирана, МакКаллум сказал, что Тегеран «безумно» пытается заставить замолчать своих критиков во всем мире. Он привел пример того, как Австралия разоблачила причастность Ирана к антисемитским заговорам.

По оценке директора МИ5, террористическая угроза для Британии остается «огромной». МакКаллум заявил, что внутренняя разведка и полиция сорвали 19 попыток терактов с начала 2020 года.

16 октября агентство Bloomberg сообщило, что Китай в течение более десяти лет систематически взламывал правительственные системы Великобритании, получая доступ к документам низкого и среднего уровня секретности.

6 октября Институт изучения войны сообщал, что Россия, похоже, ускоряет начальную фазу своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО и перешла к этапу подготовки информационно-психологической основы для такой войны.