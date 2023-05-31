Макрон признал, что страны Восточной Европы были правы относительно российской угрозы 31 мая, 22:59 Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что лидеры Западной Европы должны были уделять больше внимания предупреждениям восточноевропейских странам об угрозе со стороны РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления на форуме Globsec в Братиславе Макрон подчеркнул, что не должно быть разделения между Старой Европой и Новой Европой, имея в виду длительные разногласия между восточными и западными членами ЕС, в частности, по российскому вопросу.

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«Некоторые говорили, что вы потеряли возможность помолчать. Я думаю, что мы также потеряли возможность послушать вас. Это время закончилось», — сказал Макрон.

Он намекнул на заявление бывшего президента Франции Жака Ширака, который в 2003 году сказал, что государства Восточной Европы, поддержавших США и Великобританию в решении вторгнуться в Ирак, потеряли «хорошую возможность помолчать».

Французский лидер добавил, что Россия потерпела очевидные неудачи в войне против Украины.

«Война далека от завершения, но ясно одно: Украина не будет завоевана. Мы видим, что то, что должно было быть „спецоперацией“, уже является геополитическим провалом», — добавил Макрон.