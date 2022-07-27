«Спящая ячейка». Является ли Приднестровье угрозой для Украины — эксперт

27 июля, 15:27
По мнению Алексея Мельника военная угроза Украине со стороны Приднестровья минимальна (Фото:Slava Murava Kiss via Flickr)

По мнению Алексея Мельника военная угроза Украине со стороны Приднестровья минимальна (Фото:Slava Murava Kiss via Flickr)

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Радио НВ рассказал, является ли Приднестровье угрозой для Украины.

«Конечно, эта угроза есть, и, прежде всего, я бы опять же по аналогии с этой чекистской терминологией назвал это „спящая ячейка“. Тот небольшой контингент, который находится, довольно большие составы, подразумевается», — сказал Мельник.

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По словам эксперта провокация, в частности, взрыв в Приднестровье, может быть инструментом влияния на Кишинев. Он добавил, что также есть газовый вопрос, «если конкретно — вопрос долгов, которые вешаются на Кишинев».

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«Там достаточно много рычагов, которыми Россия может манипулировать. Но если рассматривать военную угрозу, она минимальна со стороны имеющегося там контингента, местных структур безопасности или российского контингента», — добавил он.

22 июля фейковый «министр иностранных дел» оккупированного РФ региона Молдовы Приднестровье Виталий Игнатьев, заявил, что этот регион намерен добиваться независимости, чтобы в дальнейшем войти в состав России.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик заявлял, что это якобы вопрос ближайшего будущего.

В ответ Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что все международные партнеры и конституционные власти решительно поддерживают формулу мирного урегулирования приднестровского конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

В Бюро добавили, что реинтеграция Молдовы — основная цель переговоров об урегулировании приднестровского конфликта.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Молдова Приднестровье Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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