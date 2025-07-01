«Надеемся на прибытие подкрепления». Науседа заявил, что страны Балтии должны иметь «план А, Б и В» на случай вторжения РФ

Войска Литвы готовы оборонять страны в течение определенного времени, пока не прибудет подкрепление (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Литвы Гитанаус Науседа заявил, что страны Балтии должны иметь «план А, Б и В» на случай новой российской агрессии из-за позиции США по защите Европы.

Об этом сообщает LRT.

Науседа отметил, что сейчас войска Литвы готовы оборонять страны в течение определенного времени, пока не прибудет подкрепление.

«Итак, мы говорим о защите нашей территории в течение определенного периода времени, а затем надеемся на прибытие подкрепления», — сказал он.

Литовский президент отмечает, что страны Балтии должны иметь «план А, Б и В» из-за позиции США по обороне Европы.

Неназванный высокопоставленный чиновник Балтии в комментарии журналистам объяснил слова Науседы: «Американцы уходят. Мы все должны это понять и принять».

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

12 апреля генинспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что он считает, что Россия может совершить нападение на страны НАТО уже в 2029 году, который, по его словам, станет целевым для перевооружения немецкой армии.

6 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что угроза со стороны России не ограничивается только Украиной и все чаще приобретает гибридные формы.

В аналитическом докладе организации Rand Corporation, который был опубликован 29 мая, спрогнозировали ход возможного военного конфликта между НАТО и Россией — и специалисты пришли к выводу, что Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе. Причем это может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния, считают в Rand Corporation.

9 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия усиливает свой военный потенциал и может представлять реальную угрозу для стран-членов НАТО уже в течение следующих пяти лет.