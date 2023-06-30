Россия обвинила Украину в «намерении совершить теракт» на ЗАЭС. У Зеленского ответили 30 июня, 15:34 ЗАЕС під окупацією рф підчас відвідин місією МГАТЕ 01−02.09.2022 (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в якобы намерениях «совершить теракт» на Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется российскими войсками. Об этом она написала в Telegram.

Для «аргументации» своих обвинений Захарова привела действия Украины по предотвращению аварии на ЗАЭС, такие как установка дополнительных устройств для измерения радиации и начало специальных учений в некоторых регионах Украины.

Видео дня

Все эти действия украинская власть вводила на фоне ряда заявлений и предупреждений о минировании Россией пруда-охладителя Запорожской АЭС и подготовки на ней теракта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил Захаровой в Twitter.

«На русском воре шапка всегда горит. Классика же…», — отметил он.

Подоляк заявил, что у современных российских чиновников «катастрофа с логикой», поскольку именно российские войска контролируют ЗАЭС, минируют «все, что можно было заминировать», выжигают оккупированные территории и атакуют объекты критической инфраструктуры Украины, при этом обвиняют в якобы «подготовке к теракту» именно Украину.

Инфографика: NV

Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».