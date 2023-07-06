«Отреагируем адекватно». В МИД Польши рассказали, каким будет ответ в случае удара России по ЗАЭС 6 июля, 09:53 Збигнев Рау (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в случае удара армией РФ по Запорожской АЭС ответ будет «адекватным».

Об этом он сказал в комментарии BBC Newsnight, сообщает Rzeczpospolita.

«Это будет совершенно новая ситуация. Поэтому мы будем реагировать адекватно», — сказал Рау.

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По его словам, такой ход со стороны России создаст угрозу, которая коснется не только Украины, но и значительной части территории НАТО, однако добавил, что не будет раскрывать подробности.



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«Поэтому это потребует адекватной реакции. И не ждите, что я вам расскажу, какой конкретно она будет», — заявил министр иностранных дел Польши.

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Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.