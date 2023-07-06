Даже худший сценарий на ЗАЭС не будет представлять радиологической опасности для населения — Американское ядерное общество 6 июля, 12:23 ЗАЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

«Худший сценарий» на Запорожской АЭС не будет представлять реального радиологического риска для населения, заявили в Американском ядерном обществе.

Эксперты агентства заявили, что они тщательно рассмотрели «худшие сценарии», включая бомбардировки и преднамеренный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива, но ситуации, которая может привести к последствиям для здоровья населения, связанных с радиацией, они не предвидят.

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По их заявлению, вредные утечки радиации будут ограничены непосредственным окружением и вряд ли распространятся за пределы самого объекта.

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«В маловероятном случае, если структуры будут нарушены, любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. В связи с этим любое сравнение ЗАЭС с Чернобылем или Фукусимой является ошибочным и ложным», — заявили эксперты.

В обществе отметили, что шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс.

Там добавили, что ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям: толстая оснащенная сталью бетонная оболочка защищает активные зоны реакторов и предназначена для защиты любых радиоактивных материалов от окружающей среды.

Они также отметили, что инспекторам МАГАТЭ необходимо предоставить немедленный беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной Россией атомной электростанции.

Ранее представители МАГАТЭ запросили у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.

4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства.

6 июля появились спутниковые снимки четвертого энергоблока Запорожской АЭС, на крыше которого видны новые объекты.

По состоянию на 5 июля ЗАЭС работала в штатном режиме, радиационный фон в Украине в пределах нормы.

Инфографика: NV

Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».