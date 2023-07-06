«Внимательно следим». Белый дом отреагировал на сообщения о закладке россиянами взрывчатки на ЗАЭС 6 июля, 08:33 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Білий дім продовжує стежити за ситуацією на Запорізькій АЕС після повідомлень про закладення російськими окупантами вибухівки на крівлю енергоблоків.

Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер на брифинге Белого дома.

У Жан-Пьер спросили, следит ли президент США Джо Байден за обстановкой на станции.

Она ответила, что Соединенные Штаты «продолжают внимательно следить» за ситуацией на ЗАЭС и подчеркнула, что военная оккупация станции Россией является опасной.

Видео дня

Жан-Пьер также добавила, что АЭС является объектом, на котором «не должно быть боевых действий».

Однако она добавила, что пока нет никакой новой информации о состоянии ЗАЭС, которой можно было бы поделиться.

Ранее эксперты МАГАТЭ запросили у России дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки на крыше реакторов и других частях временно оккупированной ЗАЭС.

Инфографика: NV

Угроза атаки России на ЗАЭС — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Представитель Совета нацбезопасности Белого Дома Джон Кирби заявил, что США пока не видят «неизбежной» угрозы подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС, отмечая, что американская разведка следит за этим «очень внимательно».

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации оккупантов на территории временно оккупированной ЗАЭС.