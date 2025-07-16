Япония предупреждает об опасном ускорении военной активности Китая в Тихом океане

Военные учения в Японии, 13 июня 2025 года (Фото: Минобороны Японии)

Япония в ежегодном отчете об обороне назвала быстрое ускорение военной активности Китая самым большим стратегическим вызовом современности.

Об этом сообщает AP.

В материале говорится, что рост сотрудничества Китая и России создает дополнительные риски безопасности Японии, усиливая региональную напряженность.

В документе Министерства обороны Японии отмечается существенные изменения в мировом балансе сил.

В частности, отмечается обострение соперничества между США и Китаем, а также опасность эскалации конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония.

Японское правительство выражает смущение из-за угроз, связанных с Тайванем и Северной Кореей, а также военного сотрудничества между Москвой и Пекином, которое усиливает региональную нестабильность.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь жестко раскритиковал отчет Японии, заявил, что он формирует ложное представление о Китае и «неоправданно вмешивается во внутренние дела страны».

Пекин считает свои военные действия «законными и разумными» и призвал Японию «забыть о своем военном прошлом» и прекратить провоцировать напряженность в регионе.

9 июля Bloomberg сообщило, что Тайвань готовится начать самые масштабные ежегодные военные учения за всю свою историю из-за угроз со стороны Китая.

В марте агентство писало, что министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это произойдет в 2027 году.